Согласно данным Adobe, в текущем году во время одной из крупнейших компаний со скидками потребители потратили на покупки онлайн рекордные 5,12 миллиарда долларов.

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В общем онлайн-продажи в день масштабных скидок выросли на 2,3% в годовом расчете. Интересно, что по сравнению с обычным торговым днем в октябре активность покупателей в сети выросла вплоть до 221%. Покупатели наиболее выбирали следующие категории товаров:

Электронику;

Игрушки;

Тренажеры.

Многие потребители также предпочитали гибкую систему платежей. Главная причина – инфляция, которая до сих пор остается серьезным вызовом. Объемы покупок по программе "купи сейчас – заплаты позже" выросли на 78% по сравнению с прошлой неделей, начиная с 19 ноября, а доход от этой опции вырос на 81% за аналогичный период.

Согласно данным Adobe, потребители установили еще один рекорд во время одного из самых больших государственных праздников в США – День благодарения. Они потратили на покупки онлайн 5,29 миллиарда долларов. В предыдущем году этот показатель был ниже на 2,9%.

Интересно, что покупатели тратят в Интернете в этот день 2 до 3 миллиардов долларов в день. Для сектора ритейла рост этого показателя может стать перспективным индикатором на ближайшие недели, пишет CNBC.