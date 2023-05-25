На початку тижня Індекс Athens General Composite виріс на 7%. Ринок позитивно відреагував на результати виборів в країні. Лідером стала керівна партія "Нова демократія", яка має найбільше шансів перемогти у другому турі.

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Важлива тенденція на фондовому ринку Греції

Старший економіст з Mazars Wealth Management заявив, що чинний уряд сприймають як сприятливий для бізнесу. Тож інвестори тепер очікують певної стабільності на ринку.

Ба більше, Індекс Athens General Composite загалом демонструє вкрай важливі результати протягом двох останніх років. Зокрема, з початку року цей показник виріс на 30%, а за 2022 рік – на понад 40%. Таким чином, індекс торгується на рівні показників, які фіксували 10 років тому. Це свідчить про результат реформ у Греції.