Обвал форинта почався після того, як Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію. Крім того, скандальний політик підкреслив різні позиції в Угорщині та ЄС щодо України.

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Серйозний обвал угорської валюти

Угорська національна валюта у вівторок, 23 травня, зафіксувала найбільший спад серед країн, що розвиваються. Форинт подешевшав на 0,9% до 377,2 за євро.

Загалом з початку поточного року, форинт виріс проти євро на 6%. Річ у тому, що високі ставки в Угорщині приваблювали інвесторів. На момент створення цього матеріалу, курс зупинився на рівні 372,77 форинта за євро, згідно з даними Forbes.

Валюта зуміла трохи відновити позиції на ринку. Зміну динаміки на ринку зафіксували після рішення угорського центрального банку про зменшення базової ставки "овернайт" до 17%. Фінансова установа пішла на такий крок вперше з початку 2023 року.

До теми! Американський долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Валюта виграє завдяки статусу активу-прихистку, адже у США тривають переговори щодо підвищення стелі державного боргу.

Аналітик з компанії In Touch Capital Markets заявив, що зробить форинт більш чутливим до негативних новин, які будуть пов'язані з внутрішніми та зовнішніми факторами. На його думку, Угорщині, найімовірніше, доведеться довше чекати на кошти від ЄС. Усе через заяви керівництва країни про намір заблокувати новий транш фінансової допомоги для України.