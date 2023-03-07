Збанкрутіла криптобіржа повідомила про дефіцит майже на 10 мільярдів: для кого це удар

Криптобіржа FTX, яка до краху у 2022 році входила до трійки лідерів галузі, наразі намагається повернути гроші клієнтам. Проте на цьому етапі виникнули нові проблеми.

Річ у тому, що нове керівництво збанкрутілої криптобіржі виявило серйозний дефіцит коштів для виплат клієнтам. Йдеться про суму у розмірі 9,5 мільярда доларів.

Читайте також Біг за вічністю: в який сектор мільярдери вкладають все більше уваги та грошей

Дефіцит коштів на криптобіржі FTX

Згідно з новими даними, у гаманцях компанії виявили активи на 2,2 мільярда доларів, з яких лише 694 мільйони доларів були у найбільш ліквідних валютах. Серед них:

Фіатні валюти, для прикладу долара, євро;

Біткойн;

Ethereum;

Стейблкойни.

Новий генеральний директор FTX Джон Рей наголосив, що активи біржі сильно перемішані, а також висвітлив проблему зі звітністю. Мовляв, бухгалтерські книги та звіти неповні або просто відсутні.

Юристи криптобіржі також повідомили про дебіторську заборгованість клієнтів. Цього разу йдеться про суму у розмірі 385 мільйонів доларів. Крім того, вони висунули серйозні претензії до іншої компанії, яку створив Сем Бенкман-Фрід, – Alameda Research. Згідно з їхніми даними, криптобіржа FTX позичила Alameda 9,3 мільярда доларів.