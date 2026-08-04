Чи справді є нові вимоги до квитанцій за комунальні: НБУ відреагував на заяву Укрпошти

Напередодні Укрпошта повідомила про нібито нові вимоги щодо обов'язкового зазначення на квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг персональних даних українців. Однак згодом у Нацбанку наголосили, що такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів.

Як роз'яснили ситуацію в НБУ

Поширена поштовим оператором інформація базується на спотвореному тлумаченні окремих норм і може сформувати у громадян хибне уявлення про вимоги регулятора, тож у Нацбанку вирішили офіційно роз'яснити ситуацію у вівторок, 4 серпня.

По-перше, жодних нових правил там не запроваджували. Навпаки, зміни до Інструкції №163, що набрали чинності в березні, спростили оформлення платіжних документів: під час безготівкових розрахунків більше не потрібно вказувати ПІБ і податковий номер. Для готівкових, як і раніше, достатньо лише ПІБ.

По-друге, жодних спеціальних чи окремих вимог до Укрпошти немає. Правила регулятора є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг – як банків, так і небанківських установ.

По-третє, Нацбанк не зобов'язує видавати клієнтам саме паперові квитанції. Підтвердження про проведення платежу може бути й в електронній формі, адже головна мета такого документа – захист прав споживача та можливість за потреби підтвердити оплату.

По-четверте, у регуляторі спростували інформацію про нібито обов'язковий друк повного номера платіжної картки на квитанціях. Навпаки, чинні правила дозволяють маскувати частину цифр, що відповідає міжнародним стандартам захисту даних.

Насамкінець Нацбанк анонсував перевірку практики оформлення платіжних документів в Укрпошті. Вона має встановити, чи дотримується компанія вимог законодавства та нормативних актів регулятора щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.

Що раніше стверджували в Укрпошті

Нагадаємо, у понеділок, 3 серпня, в Укрпошті заявили, що відтепер на паперових чеках за комунальні та інші платежі друкуватимуть ПІБ, РНОКПП і в певних випадках навіть повний номер банківської картки.

Причиною назвали нібито нові вимоги Нацбанку, однак із ними поштовий оператор категорично не погоджується. Тож підприємство вже звернулося до регулятора, парламенту, уряду та навіть омбудсмана, а також порадило українцям утилізувати квитанції вдома.

Окремо генеральний директор Ігор Смілянський наголосив, що саме для Укрпошти нові правила почали діяти з 1 серпня.