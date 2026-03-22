Які є надбавки та доплати до пенсії?

Весняні підвищення пенсій не є однаковими для всіх: вони мають адресний характер і залежать від індивідуальних підстав, передбачених законодавством, пише Пенсійний фонд.

Розмір підвищення залежить від конкретного статусу: віку, стану здоров’я, соціальних обставин або належності до пільгових категорій. Найбільша доплата передбачена для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і проживали у зонах радіоактивного забруднення.

Довідково: У 2026 році вона становить 2 595 гривень, що становить на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Отримати її можуть громадяни зі встановленим статусом, які перебували у зонах відселення у 1986 – 1993 роках.

Які є гарантовані доплати за віком?

Окремий блок становлять вікові надбавки, які нараховуються автоматично, пише Пенсійний фонд. Для пенсіонерів віком 70–74 років доплата становить 300 гривень, 75 – 79 років вже 456 гривень, від 80 років зросте до 570 гривень. Водночас ці виплати діють лише за умови, що основна пенсія не перевищує встановлений граничний рівень.

Додатково передбачена адресна підтримка для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують стороннього догляду. У такому випадку щомісячна надбавка становить 1 038 гривень, але для її призначення необхідно підтвердити відповідний стан здоров’я медичним висновком.

Чи є надбавки на догляд?

Пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім’ї, також можуть розраховувати на додаткові виплати. Зокрема, надбавки нараховуються за дітей до 18 років, а для військових пенсіонерів сума доплати за утриманця може сягати близько 1 290 гривень.

Окремо варто згадати доплати для почесних донорі, що у нині вони становлять 321 гривню щомісяця. При цьому для тих, кому така надбавка вже була призначена, виплати зберігаються.

Чи проіндексували надбавки до пенсії?