Що зміниться для пенсіонерів у березні?

Весна 2026 року для пенсіонерів розпочалася з масштабного перерахунку виплат. З 1 березня уряд застосував коефіцієнт індексації 1,121, що означає підвищення на 12,1%, пише Міністерство соціальної політики.

Це більше, ніж річний рівень інфляції за 2025 рік, тому рішення має не лише технічний, а й компенсаторний характер.

Довідково! Формула перерахунку залишається сталою: 50% показника залежить від інфляції (8%), ще 50% від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%). С

Саме поєднання цих двох факторів й сформувало підсумковий коефіцієнт. Для мільйонів громадян це означає автоматичний перегляд основного розміру пенсії.

Які пенсійні зміни будуть діяти вже у березні?

Після індексації мінімальна надбавка становить 100 гривень, а максимальна обмежена 2 595 гривнями. Підвищення охопило більшість категорій пенсіонерів:

військових;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалих від виробничих травм;

чорнобильців;

колишніх посадовців місцевого самоврядування;

отримувачів звичайних пенсій за віком.

Окремо переглянуто гарантовані також мінімальні розміри виплат. Зокрема:

для осіб від 70 років мінімальна пенсія зросла до 4 050 гривень;

для громадян після 80 років та непрацюючих осіб від 65 років із повним стажем – до 4 213 гривень;

для осіб до 70 років із повним стажем до 3 725 гривень, а за меншого стажу – до 3 406 гривень.

Чи буде перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?

Працюючі пенсіонери мають врахувати, що їхній автоматичний перерахунок відбудеться з 1 квітня 2026 року з урахуванням набутого стажу та оновленого заробітку, зауважили у Пенсійному фонді.

Важливо! Не індексуються пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або в максимальному розмірі.

Окрему увагу варто звернути на вимоги щодо фізичної ідентифікації. Навіть якщо її не пройдено вчасно, право на індексацію не втрачається: після відновлення виплат усі суми будуть донараховані.

Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонеру?