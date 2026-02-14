Які грошові надбавки можуть отримати пенсіонери?

Зокрема вікові надбавки, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

Мова йде про набуття відповідного віку – 70, 75 та 80 років. Розмір доплати становить:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Важливою умовою є те, що розмір пенсійної виплати людини станом на 1 січня 2026 року має становити не більше ніж 10 340,35 гривень.

При досягненні 70 років доплата здійснюється автоматично – додатково звертатися до ПФУ не потрібно. А нарахування надбавки здійснюється з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо людина народилась 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів.

Зверніть увагу! Надбавка не сумується, а змінюється. Тобто при досягненні 75-річчя людина буде отримувати 456 гривень, а не 756 гривень.

Також у 2026 році пенсіонери можуть отримати доплати за особливі заслуги. Їх регулює відповідний Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір доплати до пенсії становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму – від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. Слід також додати, що розмір доплати до основної пенсії не залежить від стажу чи розміру зарплати.

Також українці можуть отримати доплати до пенсії, якщо вони є військовими на пенсії, що мають на утриманні непрацездатних членів родини. Так до пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з-поміж військовослужбовців нараховується надбавка.

Самотні пенсіонери 80 років та старше, які за висновком лікарської комісії потребують безперервного догляду, отримають виплату у розмірі 40% мінімуму для непрацездатних, що наразі становить 1 038 гривень.

Також доплати розраховані для учасників бойових дій встановлюються: цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень та щомісячна державна адресна допомога до пенсії.

Важливо! Це можливо, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок та доплат) не досягає 4 958 гривень.

Що ще слід знати щодо пенсій?