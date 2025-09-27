Президент США Дональд Трамп ввів рекордні мита проти Індії за купівлю нафти з Росії. Чимало прогнозів свідчать про те, що це може зачепити окремі сектори індійської економіки, однак у цій ситуації також варто зауважити, що товарообіг між країнами в масштабах індійської економіки не є критично великим.

Чи вплинули мита США на економіку Індії?

Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі 24 Каналу, що насправді реальний товарообіг між Індією та США є невеликий, а вплив від 50% мит США може бути несуттєвим.

Зверніть увагу! Коли товарообіг між країнами є великий, то запровадження мит призводить до значних економічних втрат. Крім того, у такому випадку втрачають обидві країни.

На думку Пендзина, впровадження мит з боку США навпаки штовхнуло Індію "в обійми" Китаю, на економіку якого чомусь мит не впроваджено.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Потрібно бути обережним із такими речами, а саме із впровадженням мит для Індії, але нічого не роблячи стосовно Китаю.

За словами економіста, зараз набагато більше вплинуло на Індію запровадження 18 пакету санкцій, де з січня 2026 року ЄС планує повністю заборонити продаж нафтопродуктів на європейському ринку, які були виготовлені у третіх країнах з російської нафти.

Наприклад, 2 великих нафтопереробних підприємства Індії вже закупили на переробку нафту на листопад – грудень не з Росії, а з Перської затоки,

– додає пан Олег.

Однак тішити себе ілюзіями не варто, адже Індія попри все продовжуватиме купляти російську нафту для внутрішнього ринку.

Нагадуємо! США є найбільшим експортним ринком Індії, однак це лише 2% від загального ВВП країни.

Чи вплинули мита на послаблення індійської рупії?

Нещодавно стало відомо, що індійська рупія впала до історичного мінімуму щодо американської валюти – до 88,62 рупії за долар. Попередній рекорд становив 88,46 рупії за долар.

Як пояснив валютний стратег ANZ Bank Дірадж Нім, пише Reuters, тиск на рупію посилився через запровадження тарифів на рівні 50%, а нещодавні новини щодо віз поступово негативно впливають на потоки акцій, особливо в ІТ-сектор.

Натомість Олег Пендзин зауважує, що на сьогодні мита могли вплинути на послаблення рупії, як один із елементів, однак в Індії і без цього є чимало внутрішніх економічних проблем.

Річ у тім, що зводити все до 50% мит, враховуючи не дуже великий товарообіг між Індією та США, не варто, резюмує Пендзин.

