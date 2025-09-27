Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины против Индии за покупку нефти из России. Многие прогнозы свидетельствуют о том, что это может задеть отдельные секторы индийской экономики, однако в этой ситуации также стоит заметить, что товарооборот между странами в масштабах индийской экономики не является критически большим.

Повлияли ли пошлины США на экономику Индии?

Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии 24 Каналу, что на самом деле реальный товарооборот между Индией и США невелик, а влияние от 50% пошлин США может быть несущественным.

Когда товарооборот между странами большой, то введение пошлин приводит к значительным экономическим потерям. Кроме того, в таком случае теряют обе страны.

По мнению Пендзина, внедрение пошлин со стороны США наоборот толкнуло Индию "в объятия" Китая, на экономику которого почему-то пошлин не введено.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Нужно быть осторожным с такими вещами, а именно с внедрением пошлин для Индии, но ничего не делая в отношении Китая.

По словам экономиста, сейчас гораздо больше повлияло на Индию введение 18 пакета санкций, где с января 2026 ЕС планирует полностью запретить продажу нефтепродуктов на европейском рынке, которые были изготовлены в третьих странах из российской нефти.

Например, 2 крупных нефтеперерабатывающих предприятия Индии уже закупили на переработку нефть на ноябрь – декабрь не из России, а из Персидского залива,

– добавляет господин Олег.

Однако тешить себя иллюзиями не стоит, ведь Индия несмотря на все будет продолжать покупать российскую нефть для внутреннего рынка.

США является крупнейшим экспортным рынком Индии, однако это лишь 2% от общего ВВП страны.

Повлияли ли пошлины на ослабление индийской рупии?

Недавно стало известно, что индийская рупия упала до исторического минимума относительно американской валюты – до 88,62 рупии за доллар. Предыдущий рекорд составлял 88,46 рупии за доллар.

Как пояснил валютный стратег ANZ Bank Дирадж Ним, пишет Reuters, давление на рупию усилилось из-за введения тарифов на уровне 50%, а недавние новости о визах постепенно негативно влияют на потоки акций, особенно в ИТ-сектор.

Зато Олег Пендзин отмечает, что на сегодня пошлины могли повлиять на ослабление рупии, как один из элементов, однако в Индии и без этого есть немало внутренних экономических проблем.

Дело в том, что сводить все к 50% пошлин, учитывая не очень большой товарооборот между Индией и США, не стоит, резюмирует Пендзин.

Какие пошлины ввели США против Индии?