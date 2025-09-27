Чи вплинули мита США на економіку Індії?
Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі 24 Каналу, що насправді реальний товарообіг між Індією та США є невеликий, а вплив від 50% мит США може бути несуттєвим.
Зверніть увагу! Коли товарообіг між країнами є великий, то запровадження мит призводить до значних економічних втрат. Крім того, у такому випадку втрачають обидві країни.
На думку Пендзина, впровадження мит з боку США навпаки штовхнуло Індію "в обійми" Китаю, на економіку якого чомусь мит не впроваджено.
Потрібно бути обережним із такими речами, а саме із впровадженням мит для Індії, але нічого не роблячи стосовно Китаю.
За словами економіста, зараз набагато більше вплинуло на Індію запровадження 18 пакету санкцій, де з січня 2026 року ЄС планує повністю заборонити продаж нафтопродуктів на європейському ринку, які були виготовлені у третіх країнах з російської нафти.
Наприклад, 2 великих нафтопереробних підприємства Індії вже закупили на переробку нафту на листопад – грудень не з Росії, а з Перської затоки,
– додає пан Олег.
Однак тішити себе ілюзіями не варто, адже Індія попри все продовжуватиме купляти російську нафту для внутрішнього ринку.
Нагадуємо! США є найбільшим експортним ринком Індії, однак це лише 2% від загального ВВП країни.
Чи вплинули мита на послаблення індійської рупії?
- Нещодавно стало відомо, що індійська рупія впала до історичного мінімуму щодо американської валюти – до 88,62 рупії за долар. Попередній рекорд становив 88,46 рупії за долар.
- Як пояснив валютний стратег ANZ Bank Дірадж Нім, пише Reuters, тиск на рупію посилився через запровадження тарифів на рівні 50%, а нещодавні новини щодо віз поступово негативно впливають на потоки акцій, особливо в ІТ-сектор.
Натомість Олег Пендзин зауважує, що на сьогодні мита могли вплинути на послаблення рупії, як один із елементів, однак в Індії і без цього є чимало внутрішніх економічних проблем.
Річ у тім, що зводити все до 50% мит, враховуючи не дуже великий товарообіг між Індією та США, не варто, резюмує Пендзин.
Які мита запровадили США проти Індії?
США впровадили проти Індії мита на рівні 50%: спочатку було впроваджено 25%, а згодом, наприкінці серпня, Трамп подвоїв обмеження через продовження купівлі російської нафти.
Відомо, що нові мита можуть найсильніше вдарити по трудомістких секторах Індії, як-от текстильна та ювелірна промисловості.
А відповідно до даних Bloomberg, мита можуть зменшити обсяги торгівлі з США та послабити конкурентоспроможність порівняно з Китаєм та В'єтнамом.