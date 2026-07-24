К чему готовятся страны

Ормузский пролив был единственным путем экспорта для Катара, Ирака, Бахрейна, Кувейта и главным для ОАЭ и Саудовской Аравии. Теперь правительства этих стран готовятся к тому, что пролив может стать ненадежным для коммерческого судоходства, пишет CNN.

Поэтому в противовес критически важному Ормузскому проливу государства начали развивать целую систему альтернативных экспортных путей. А это может значительно уменьшить влияние Ирана и по сути лишить его главного козыря.

Какие проекты реализуют страны

Саудовская Аравия

После начала перебоев с поставками Саудовская Аравия обратилась к трубопроводу "Схиид – Запад", который соединил нефтедобывающие регионы страны с Красным морем.

Благодаря этому маршруту ей удалось экспортировать примерно 7 миллионов баррелей нефти в сутки. А теперь правительство объявило о его расширении еще на 1–2 миллиона баррелей к концу 2029 года, чтобы довести общую пропускную способность этого альтернативного маршрута до 9 миллионов баррелей в сутки.

Также Саудовская Аравия обсуждает еще один северный маршрут через Акабу или Турцию к Средиземному морю.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты уже имеют собственный трубопровод и порт к югу от Ормузского пролива. Сейчас он обеспечивает транспортировку до 1,8 миллиона баррелей нефти ежедневно.

После начала войны страна объявила о масштабном расширении. Планируется к концу 2027 года удвоить пропускную способность маршрута до 3,6 миллиона баррелей в сутки.

Ирак и Сирия

Ирак вместе с Сирией и при поддержке американских компаний планирует модернизировать старые трубопроводы и построить новые, чтобы экспортировать иракскую и кувейтскую нефть в Средиземное море.

По словам специального представителя Дональда Трампа в регионе Тома Барака, эти проекты должны сделать Ормузский пролив "второстепенным".

Ирак и Турция

Страны намерены модернизировать трубопровод Киркук – Джейхан, ведущий к турецкому побережью Средиземного моря.

Этот маршрут годами использовался лишь частично из-за споров между странами. Но теперь он имеет потенциал стать одним из ключевых экспортных направлений.

Ирак и Иордания

Также Ирак ускоряет строительство трубопровода в Иорданию. Он должен соединить Басру с западной частью Ирака, а далее – с иорданским портом Акаба на Красном море.

В этом месяце обе страны договорились ускорить реализацию проекта из-за кризиса вокруг Ормуза.

Удастся ли заменить Ормуз

Новые проекты, по оценке специалистов, конечно, не смогут полностью заменить Ормуз, но значительно ослабят стратегическое значение пролива.

По оценкам Goldman Sachs, к концу 2028 года существующие и новые маршруты смогут обеспечивать поставки около 60% нефти, которая ранее проходила через Ормузский пролив.

Таким образом, попытки Ирана использовать Ормузский пролив в качестве рычага давления лишь подтолкнули страны региона к развитию альтернативных энергетических путей.

Напомним, в июле Иран объявил о закрытии Ормузского пролива " до дальнейшего уведомления " после новых ударов США, заявив, что судоходство будет осуществляться только по правилам, установленным Тегераном.