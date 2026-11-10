У США випустять нову 250-доларову золоту монету з портретом Трампа

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Що відомо про нову монету

Продажі монети номіналом 250 доларів із портретом чинного американського президента розпочнуться в четвер, 19 листопада, повідомляє Монетний двір США. Щоправда, офіційну ціну реалізації наразі не оголосили.

На відміну від раніше представленого однодоларового зразка, новинка виготовлена із 24-каратного золота й містить одну тройську унцію дорогоцінного металу, тобто приблизно 31,1 грама. Загальний тираж суворо обмежили 75 тисячами штук, а для покупців ввели ліміт – не більше чотирьох одиниць на одне домогосподарство.

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Золота монета з портретом Трампа: дивіться фото

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На аверсі виробу зобразили портрет Трампа, створений головним гравером Джозефом Менна на основі офіційного фото Білого дому. Поряд розмістили написи "Свобода", "На Бога уповаємо" та ювілейні дати 1776 – 2026.

Реверс прикрашає президентська печатка з білоголовим орланом, який тримає оливкову гілку та стріли. На щиті птаха зазначено число 250, а вздовж краю – назву країни, номінал і характеристики дорогоцінного металу.

Монету виготовили в колекційній якості Proof, для якої характерні дзеркальне тло та матові елементи рельєфу. До того ж кожен примірник постачатимуть у спеціальному чорному розкладному футлярі із сертифікатом автентичності.

Не проґавте нагоди поповнити свою колекцію цією прекрасною та цінною монетою! Незалежно від того, чи збираєте ви сучасні долари, пам'ятні випуски або монети, присвячені визначним подіям, цей ювілейний екземпляр є важливою частиною нумізматичної історії США– зазначили в Монетному дворі країни.

Нагадаємо, раніше там уже випустили однодоларову монету з обличчям чинного президента, що спричинило неабиякий скандал. Критики поставили під сумнів законність такого рішення, адже американські норми обмежують розміщення зображень живих людей на грошах. Щоправда, на відміну від нової золотої версії, попередній екземпляр виготовили зі звичайного металевого сплаву.