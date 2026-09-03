Що відомо про нову монету

Новинка є законним платіжним засобом, хоча її поява й викликала гучну критику, пише Associated Press. Річ у тім, що федеральне законодавство забороняє зображувати чинного президента на американських грошах, однак за певних обставин міністр фінансів може дозволити карбування спеціальних екземплярів.

Набір із 25 однодоларових монет коштує 61 долар ;

; тоді як пакунок зі 100 штук – 154,50 долара.

Монетний двір США додав до деяких комплектів особливий сюрприз, який випадково дістанеться частині покупців. Йдеться про долари з позначкою "4 липня", які виготовили якраз у річницю ухвалення Декларації незалежності.

Обличчям Трампа прикрасили аверс, тоді як на реверсі розмістили Велику печатку США із білоголовим орланом. Напис In God We Trust звичний для американської готівки та означає "На Бога уповаємо".



Який вигляд має монета з Трампом / Фото U.S. Mint

До слова, такий дизайн схвалила Комісія образотворчих мистецтв США, членів якої призначив сам Трамп. Раніше він називав ідею "дуже незвичною", однак заявляв, що вважає це за честь.

Нагадаємо, спеціальну монету до 250-річчя США випустили також в Україні. Голова Нацбанку Андрій Пишний особисто презентував срібні 10 гривень під час урочистостей у Посольстві.