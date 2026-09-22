Що означає In God We Trust

Девіз уперше з'явився на паперових грошах у 1957 році, а саме на однодоларових срібних сертифікатах, зазначають у Бюро гравіювання та друку. Згодом напис почали розміщувати й на банкнотах Федеральної резервної системи – із серії 1963 року.

In God We Trust можна перекласти як "На Бога уповаємо", а історія девізу бере початок іще з часів Громадянської війни у США, коли завдяки ініціативі міністра фінансів Салмона Чейза напис з'явився на американських монетах. Однак лише в 1955 році конгресмен-демократ Чарльз Беннетт запропонував зробити гасло обов'язковим для всіх грошей, зокрема й паперових банкнот.

Політик із Флориди обґрунтовував це не лише релігійними переконаннями, а й протистоянням комунізму в умовах Холодної війни. Фраза мала нагадувати американцям про зв'язок між духовною вірою та політично-економічним добробутом країни.

Чарльз Беннетт Ветеран Другої світової війни, який 22 терміни поспіль обіймав посаду члена Палати представників Конгресу США Немає жодних сумнівів у тому, що наша країна була заснована в атмосфері духовності та з твердою вірою в Бога. Вона є універсальною та позачасовою, а ці чотири слова – In God We Trust – притаманні саме нашій країні…

Ідея Беннетта швидко отримала підтримку: Палата представників схвалила законопроєкт усним голосуванням без поіменного підрахунку голосів, а менш ніж за три тижні його підтримав і Сенат, пише офіційний сайт історичного відділу Конгресу США.

Уже 11 липня 1955 року президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, який зобов'язав розміщувати девіз на всій готівці.



Напис на нових 100 доларах США / Фото Pexels, колаж 24 Каналу

Нагадаємо, на однодоларовій банкноті є й інший відомий образ – око в трикутнику над незавершеною пірамідою. Його нерідко пов'язують із масонами, однак насправді це частина одного з головних державних символів – Великої печатки.

Таке поєднання знаменує силу й довговічність держави, а девіз угорі (Annuit Coeptis – "Він благословив наші починання") відсилає до божественного провидіння у боротьбі за незалежність США.