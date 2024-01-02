Президент Чехії виступив за перехід країни на євро

Президент Чехії Петр Павел підтримав ідею переходу країни на євро. На його думку, це логічний майбутній крок для держави-учасниці ЄС.

Чехія може перейти на євро

Президент Чехії вважає, що країні вже необхідно робити конкретні кроки, які дозволять їй пройти в єврозону.

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Петр Павел Президент Чехії Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє.

Чехія це одна із семи країн-членів ЄС, яка досі не використовує євро як нацвалюту.

Ще у 2004 році країна зобов'язалася увійти у єврозону. Проте у 2022 році прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що за його уряду цього не відбудеться. Тоді він сказав, що це крок "нереалістичний зараз".