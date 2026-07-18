Що змінилося для клієнтів банків

Саме тому Нацбанк України розширив перелік способів верифікації фізичних осіб для цілей фінансової інклюзії. Відповідна постанова набрала чинності напередодні – у п'ятницю, 17 липня.

Нові правила мають удосконалити процедуру ідентифікації клієнтів у банках та враховують потреби людей, які не можуть пройти її у звичний спосіб. Йдеться про такі зміни:

пред'явити оригінал документа має право інша людина – якщо клієнт не може самостійно показати паспорт чи інший документ, це дозволили зробити особі, яка його супроводжує або є довіреною, та працівникові банку, що проводить верифікацію;

має право інша людина – якщо клієнт не може самостійно показати паспорт чи інший документ, це дозволили зробити особі, яка його супроводжує або є довіреною, та працівникові банку, що проводить верифікацію; підтвердження згоди на фотофіксацію без підпису – якщо клієнт не може поставити власноручний чи електронний підпис, його згоду засвідчать за допомогою аудіо- або відеозапису.

Окрім того, банки фінансової інклюзії отримали право залучати комерційних агентів для встановлення вигодонабувача (тобто кінцевого отримувача коштів за операцією), а ідентифікацію та верифікацію здійснюватимуть за правилами фінмоніторингу.

Нагадаємо, напередодні регулятор ухвалив іще декілька важливих постанов, аби наблизити українську банківську систему до європейських стандартів, а також забезпечити її безперебійну роботу з огляду на воєнні ризики. Нововведення торкнулися порядку формування запасів капіталу, управління ризиками третіх сторін, кіберзахисту, інкасації валютних цінностей тощо.