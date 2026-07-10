Деталі розібрали експерти Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс". Одним із найважливіших рішень там назвали ухвалення постанови №71 від 30 червня.

За словами керівниці аналітичного відділу Діляри Мустафаєвої, це не просто технічне оновлення правил. Насамперед ідеться про наближення банківської системи до європейських стандартів. Установи мають формувати достатній запас капіталу з урахуванням конкретних ризиків, що виникають під час окремих операцій.

Ще одним важливим рішенням Нацбанку став пакет документів щодо управління ризиками третіх сторін. Його мета – забезпечити безперебійну роботу банків і фінустанов, які дедалі частіше користуються послугами зовнішніх компаній, як-от провайдерів для технологічних, операційних, сервісних та інших процесів.

Для України це особливо важливо з огляду на воєнні ризики, кіберзагрози та загальну потребу в посиленні операційної стійкості фінансового сектору,

– підкреслила аналітикиня.

Також окремий блок червневих змін стосувався кіберзахисту, зокрема критичної інформаційної інфраструктури системи. Серед інших рішень – зміни до механізму формування обов'язкових резервів банків за операціями репо та актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП. Ба більше, регулятор оновив правила інкасації коштів і перевезення валютних цінностей в Україні.

Нагадаємо, навесні Європу сколихнуло затримання інкасаторів Ощадбанку, які перевозили готівку та золото між Австрією та Україною в межах регулярної співпраці банківських держустанов.

Зрештою, оформлені відповідно до міжнародних правил цінності повернули, а новий прем'єр-міністр Угорщини доручив негайно провести внутрішні розслідування у справі.