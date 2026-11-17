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Чи приймають термінали нову купюру

Новинка привернула неабияку увагу суспільства, причому Нацбанк презентував її заздалегідь, аби громадяни та бізнес могли ознайомитися з оформленням і захисними елементами, а фінансові установи – вчасно налаштувати обладнання.

Зокрема, регулятор передбачив безплатну технічну підтримку для банків, інкасаторських і сервісних компаній. Вона мала забезпечити адаптацію банкоматів, платіжних терміналів, комплексів самообслуговування та пристроїв для сортування й оброблення готівки до приймання і видачі 2 тисяч гривень.

Який вигляд має нова банкнота з портретом Василя Стуса / Фото НБУ

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Щоправда, навіть наприкінці осені не всі термінали готові працювати з найбільшим номіналом: частина обладнання ще потребує перепрограмування. Водночас новою готівкою можна розраховуватися в магазинах, вносити через каси банків тощо.

Наприклад, у "Приватбанку" радять перевіряти доступні банкноти на екрані пристрою. Для цього потрібно натиснути "Приймаємо готівку від" зверху екрана.

Як перевірити, чи приймає нову купюру термінал / Фото "Приватбанку"

Нагадаємо, регулятор був готовий підкріплювати новою готівкою каси банків 4 вересня, тож фінустанови ще тоді могли почати видавати "свіжі" банкноти клієнтам.

До слова, гроші отримали понад 20 елементів захисту від підроблення. Серед них – оновлена "віконна" полімерна стрічка в синьо-жовтій гамі та SPARK-зображення з кінетичним ефектом, що змінює колір залежно від кута нахилу.