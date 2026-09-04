Де можна отримати нову банкноту

Презентацію Нацбанк провів заздалегідь, аби фінансові установи встигли налаштувати банкомати та інше обладнання для роботи з грошима. Натомість громадяни й бізнес отримали час, аби ознайомитися з дизайном та елементами захисту.

А вже у п'ятницю, 4 вересня, регулятор готовий підкріплювати новими купюрами банки – відтак цього ж дня вони зможуть отримати 2 тисячі гривень і почати видавати їх клієнтам.

До слова, банкноту присвятили Василю Стусу – одному з найвідоміших українських поетів-шістдесятників, правозахиснику та представнику дисидентського руху. За свою діяльність він зазнав переслідувань радянської влади та став політв'язнем СРСР, а згодом посмертно отримав звання Героя України.

Символічно, що саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у Києві Стус взяв участь в одній з перших публічних акцій протесту проти масових політичних репресій, а рівно через 20 років загинув у таборі суворого режиму.



Який вигляд матимуть 2 тисячі гривень / Фото НБУ

Нагадаємо, на зворотному боці купюри, основним кольором якої став синій, зобразили будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. Праворуч також розмістили патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!"

Окрім того, нову банкноту прикрашають натхненні мозаїками Алли Горської мотиви, зокрема образ сокола-боривітра з легендарного маріупольського панно. Рядок із поезії ж написали шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута.