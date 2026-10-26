Гроші за винесене сміття: monobank запустив незвичайну функцію для дітей

Як працює нова функція monobank

Деталі в понеділок, 26 жовтня, розповів співзасновник банку Олег Гороховський. Батьки самостійно визначають, що саме потрібно зробити дитині, встановлюють розмір винагороди й термін виконання. Відповідне доручення з'являється в її застосунку, а після завершення роботи потрібно натиснути кнопку "Місію виконано".

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Однак кошти не надходять автоматично. Спочатку дорослі мають перевірити результат і підтвердити, що домовленості дотримано. Лише після цього обумовлена сума зараховується на дитячу картку.

Зауважте! Щоб уникнути суперечок щодо оплати, умови завдання не можна змінити після того, як дитина позначила його виконаним. На цьому етапі залишається лише схвалити результат або відхилити його.

Окрім того, сервіс має ще кілька особливостей:

Створювати завдання можуть обоє батьків, причому кожен матиме власний список.

Прострочені доручення залишаються в застосунку навіть після завершення встановленого терміну.

Розмір винагороди дорослі визначають самостійно – залежно від складності роботи.

Як створити завдання для дитини в monobank: дивіться відео

Нагадаємо, раніше банк запустив ще одну функцію для дітей – можливість просити кишенькові гроші безпосередньо через застосунок. Для цього достатньо вказати потрібну суму та додати коментар, після чого батьки отримають сповіщення. На відповідь їм відводиться доба, а кількість таких запитів обмежена п'ятьма на день.