Що відомо про нову функцію

Для наймолодших користувачів Monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші", повідомив співзасновник Олег Гороховський.

За його словами, раніше дитині доводилося обирати слушний момент, щоб звернутися до батьків і пояснити, скільки коштів і на що їй потрібно. Тепер цей процес спростили – достатньо натиснути нову кнопку, вказати суму та додати коментар з уточненням.



Як попросити гроші в банків у застосунку / Фото Monobank

Батьки натомість отримають відповідне сповіщення. Вони зможуть одразу переказати зазначену суму або відхилити прохання. Щоправда, на відповідь відводиться 24 години, тоді як дитина може надсилати не більше 5 запитів на день.



Як розглянути дитячий запит на гроші / Фото Monobank

До слова, дитячу платіжну картку в Україні можна оформити вже з 6 років – у такому разі вона буде додатковою до рахунку одного з батьків або опікунів. Однак уже з 14 років підлітки мають право самостійно відкрити поточний рахунок на своє ім'я.

Нагадаємо, раніше в Monobank з'явилася ще одна корисна функція – можливість прикріплювати фото та квитанції безпосередньо до транзакцій. Завантажені документи зберігаються в деталях відповідної операції, тож повернутися до них можна будь-коли.