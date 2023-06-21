Німеччина уклала нову угоду з державною нафтовою компанією "КазМунайГаз" з Казахстану. Завдяки цьому постачання сировини до європейської країни зросте у 6 разів.

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Німеччина збільшить імпорт нафти з Казахстану

Згідно з умовами нової угоди, компанія "КазМунайГаз" буде експортувати 100 тисяч тонн нафти на місяць до кінця року на завод у PCK у місті Шведт. Люди, які обізнані з цим питанням, додали, що сторони узгодили продовження цієї угоди на увесь 2024 рік. Варто зауважити, що вище згаданий завод допомагає "заправляти" Берлін, велику частину східної Німеччини та західної Польщі.

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Для Німеччини було пріоритет забезпечення заводу сировиною. Оскільки обсяги виробництва на PCK з початку року трохи впали. Усе через початок дії нафтових санкцій проти Росії, яка була головним партнером країни на енергетичному ринку. Офіційний Берлін також зацікавлений у подальшому збільшенню обсягів імпорту чорного золота з Казахстану з інших проєктів з видобування.

Нову угоду також прокоментував заступник міністра економіки Німеччини Міхаель Кельнер. За його словами, довготривалий контракт на постачання нафти з Казахстану – це доказ того, що Німеччина може обходитися без російської нафти. Нагадаємо, що на початку поточного року офіційний Берлін заявив, що досягнув повної енергетичної незалежності від Росії.