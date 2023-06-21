Германия заключила новое соглашение с государственной нефтяной компанией "КазМунайГаз" из Казахстана. Благодаря этому поставка сырья в европейскую страну вырастет в 6 раз.

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Германия увеличит импорт нефти из Казахстана

Согласно условиям нового соглашения, компания "КазМунайГаз" будет экспортировать 100 тысяч тонн нефти в месяц до конца года на завод в PCK в городе Шведт. Люди, знающие этот вопрос, добавили, что стороны согласовали продление этого соглашения на весь 2024 год. Следует заметить, что вышеупомянутый завод помогает "заправлять" Берлин, большую часть восточной Германии и западной Польши.

Любопытно! Казахстан планирует экспортировать нефть в Германию через российский газопровод "Дружба".

Для Германии был приоритет обеспечения завода сырьем. Поскольку объемы производства на PCK с начала года немного упали. Все из-за начала действия нефтяных санкций против России, которая являлась главным партнером страны на энергетическом рынке. Официальный Берлин также заинтересован в дальнейшем увеличении объемов импорта черного золота из Казахстана из других проектов по добыче.

Новое соглашение также прокомментировал заместитель министра экономики Германии Михаэль Кельнер. По его словам, долговременный контракт на поставку нефти из Казахстана – это доказательство того, что Германия может обходиться без российской нефти. Напомним, что в начале текущего года официальный Берлин заявил, что достиг полной энергетической независимости от России.