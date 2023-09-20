Німеччина стане "хворою людиною Європи", якщо не буде змін, – глава Deutsche Bank

Німеччина роками зберігає статус найпотужнішої економіки Європи. Проте це також створює серйозний ризик для всього регіону. Перспективи та виклики у цій ситуації прокоментував генеральний директор Deutsche Bank.

У першому кварталі 2023 року у Німеччині зафіксували технічну рецесію, оскільки ВВП країни зупинилося на рівні -0,3%.

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Глава Deutsche Bank про перспективи Німеччини

Німецький банкір та генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Шівінг вважає, що Німеччина ще не стала "хворою особою Європи", але це може змінитися, якщо вони негайно не займуться розв'язанням структурних проблем. Відповідну заяву він зробив під час саміту Handelsblatt Banken 2023.

Існують структурні недоліки, які стримують нашу економіку та не дозволяють їй розвивати свій потенціал,

– додав банк

Очільник одного із найпотужніших банків Європи додав, що у поточних реаліях дуже багато залежить саме від кредиторів, роль яких змінюється у сучасній макроекономіці. Мовляв, вони як ризик-менеджери та консультанти, як ніколи потрібні. Крістіан Шівінг наголосив, що це велика відповідальність для банків, але чудова можливість "створити нову довіру".

Німеччина продовжує купувати російську нафту . Для цього європейська країна співпрацює з Індією.

Шівінг також назвав проблеми, які негативно впливають на Німеччину, зокрема, створюючи імідж "хворої особи Європи":

Високі витрати на електроенергію. Ускладнює ситуацію тут фактор непередбачуваності;

Застарілі залізничні мережі;

Відставання у сфері цифровізації;

Бюрократія та довгі процедури погодження.

Стратег з Goldman Sachs також вказав на фактори, які формують скрутне становище для економіки Німеччини. Зокрема, йдеться про проблеми у виробничому секторі, зростання цін на енергоносії, проблемне відновлення Китаю. На думку експерта, це може призвести до рецесії у Німеччині.