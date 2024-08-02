Найдорожча у світі валюта
У світі є валюти, які вже багато років тримають свій курс на високих позиціях без сильних коливань, повідомляє 24 Канал. Серед цих валют по вартості долар та євро не входять навіть у трійку лідерів.
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Найдорожчою валютою у світі виявилася динара Кувейту (KWD) – приблизно 132,98 гривні.
На другому місці теж динари, але вже Бахрейну (BHD) – 107,94 гривні. Трійку лідерів закриває оманський ріал (OMR) з вартістю 105,80 гривні.
Продовжують список ТОП-10 наступні валюти:
- британський фунт (GBP) – 52,38 гривні;
- швейцарський франк (CHF) – 45,29 гривні;
- євро (EUR) – 44,13 гривні;
- долар (USD) – 40,69 гривні;
- брунейський долар (BND) – 30,20 гривні;
- сингапурський долар (SGD) – 30,20 гривні;
- канадський долар (CAD) – 29,85 гривні.