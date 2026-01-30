Нічний тариф на світло в Україні: чи чинний він у 2026 році

Цієї зими тарифи на електроенергію залишаються незмінними. Уряд встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Чи діє нічний тариф на електроенергію у 2026 році?

Це означає, що українці до цієї дати платитимуть 4,32 гривні зі кіловат-годину, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Водночас в країні продовжує діяти нічний тариф. Що це означає? Річ у тім, що люди з двозонними лічильниками платитимуть за світло менше у певний час доби.

Тобто денний тариф (з 7:00 до 23:00) все ще становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений – до 2,16 гривні за кіловат-годину. Про це йдеться на сайті Міненерго.

Слід ще й відзначити тризонні лічильники. Вони надають такі "тарифи" для своїх користувачів:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Цікаво! Уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Якщо обсяг споживання становить до 2 000 кіловат-годину на місяць, то діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину. За споживання понад встановленого ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Що ще слід знати про комунальні послуги?