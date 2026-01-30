Як платити за газ "Національним кешбеком"?

Заощадити на платіжках можна, підтримуючи українське виробництво. У Нафтогазі розповіли, як розрахуватися за спожитий газ – швидко й без зайвих клопотів.

Дивіться також Платіжки за тепло під час відключень світла: чи є шанс, що кияни платитимуть менше

За участі в програмі можлива економія до 3 тисяч гривень на місяць. Ба більше, вона передбачає цільове використання коштів на комунальні послуги – за підтвердження платежу спеціальною карткою "Національного кешбеку".

Розрахуватися за газ у такий спосіб можна через:

мобільний застосунок Куб;

особистий кабінет клієнта Нафтогазу за посиланням ;

; чат-бот GASUA у вайбері чи телеграмі;

сайт Нафтогазу – навіть без реєстрації (за особовим рахунком або адресою).

Корисно! Українці також можуть отримати 1% знижки на оплату газу. Для цього необхідно скористатися будь-яким із цих цифрових сервісів – до 15 числа щомісяця.



Таку знижку нарахують автоматично в наступному рахунку, але вона не діє при наявності заборгованості.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2026 року, для побутових споживачів тариф на газ залишиться незмінним – 7,96 гривні за кубометр.

Як отримати "Національний кешбек"?

Купуйте в магазинах-учасниках товари від українських виробників, які беруть участь в програмі. Для перевірки товарів скористайтеся сканером штрихкоду в Дії або на сайті "Зроблено в Україні".

Оплачуйте покупки картками, за якими ви надали дозвіл на передачу інформації про транзакції.

Отримуйте 10% кешбеку на спеціальний рахунок "Національний кешбек".

Нагадаємо, раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев розповів, що найближчим часом уряд планує модифікувати програму. Відсоток на певні товари можуть підвищити, тоді як на інші – знизити або взагалі скасувати.