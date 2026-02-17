Неправильно нарахували пенсію: що робити та куди звертатится

Іноді трапляються випадки, коли пенсіонерам неправильно нарахували виплати. Це можливо за різних обставин, але не завжди зрозуміло, як правильно діяти у таких ситуаціях.

Що робити, якщо неправильно нарахували пенсійну виплату?

Пояснення надали у юридичній фірмі Правовий Лідер – Безкоштовна Юридична Консультація.

Так пенсію можуть неправильно нарахувати за різних причин: не врахували частину страхового стажу, не зробили перерахунок після звільнення тощо.

У такому випадку потрібно:

подати письмову заяву до Пенсійного фонду з вимогою провести перерахунок; додати документи, які підтверджують стаж або зарплату (мова йде про трудову книжку, довідки, архівні дані); якщо відмовили або не відповіли – оскаржити рішення у вищому органі ПФУ, а у разі потреби – звернутися до суду.

Навіть якщо помилку зробили кілька років тому, ви маєте право вимагати перерахунок і повернення недоотриманих грошей,

– наголосили у дописі.

Загалом кожна людина може зайти на портал ПФУ та побачити всі дані щодо свого стажу та розміру виплат. Про це пише юридична компанія Мережа права.

Електронний сервіс надає можливість:

переглянути електронну трудову книжку з відомостями про весь страховий стаж, починаючи з 2004 року;

отримати інформацію про розмір зарплати, з якої сплачувалися внески, а також про коефіцієнт заробітку;

подати електронні заяви на перерахунок, довідки або інші послуги.

Зверніть увагу! Також можна звернутися до місцевого відділення ПФУ та отримати роздруківку з розрахунком та порівняти її зі своїми документами. Для цього потрібно надати працівникам Фонду паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

Що ще слід знати пенсіонерам?