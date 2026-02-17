Неправильно нарахували пенсію: що робити та куди звертатится
- Якщо пенсію було неправильно нараховано, необхідно вимагати перерахунок та повернення недоотриманих коштів.
- Можна скористатися порталом Пенсійного фонду для перевірки даних щодо страхового стажу та розміру виплат, або звернутися до місцевого відділення ПФУ.
Іноді трапляються випадки, коли пенсіонерам неправильно нарахували виплати. Це можливо за різних обставин, але не завжди зрозуміло, як правильно діяти у таких ситуаціях.
Що робити, якщо неправильно нарахували пенсійну виплату?
Пояснення надали у юридичній фірмі Правовий Лідер – Безкоштовна Юридична Консультація.
Так пенсію можуть неправильно нарахувати за різних причин: не врахували частину страхового стажу, не зробили перерахунок після звільнення тощо.
У такому випадку потрібно:
- подати письмову заяву до Пенсійного фонду з вимогою провести перерахунок;
- додати документи, які підтверджують стаж або зарплату (мова йде про трудову книжку, довідки, архівні дані);
- якщо відмовили або не відповіли – оскаржити рішення у вищому органі ПФУ, а у разі потреби – звернутися до суду.
Навіть якщо помилку зробили кілька років тому, ви маєте право вимагати перерахунок і повернення недоотриманих грошей,
– наголосили у дописі.
Загалом кожна людина може зайти на портал ПФУ та побачити всі дані щодо свого стажу та розміру виплат. Про це пише юридична компанія Мережа права.
Електронний сервіс надає можливість:
- переглянути електронну трудову книжку з відомостями про весь страховий стаж, починаючи з 2004 року;
- отримати інформацію про розмір зарплати, з якої сплачувалися внески, а також про коефіцієнт заробітку;
- подати електронні заяви на перерахунок, довідки або інші послуги.
Зверніть увагу! Також можна звернутися до місцевого відділення ПФУ та отримати роздруківку з розрахунком та порівняти її зі своїми документами. Для цього потрібно надати працівникам Фонду паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.
Що ще слід знати пенсіонерам?
З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться чергова, щорічна індексація пенсій. Її показник складе 12,1%. Водночас перерахунок торкнеться майже 10 мільйонів людей.
Очікується, що середня пенсія становитиме надалі 6,5 тисячі гривень. Однак наразі понад 4,3 мільйона літніх людей мають виплату, яка менше, ніж 6 тисяч гривень.