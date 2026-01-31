Показання лічильника можуть не зарахувати: важливе попередження для споживачів

Для окремих споживачів правила обліку комунальних послуг можуть змінитися. У певних випадках подані показання лічильників можуть не врахувати під час формування рахунків.

Через що показники лічильника можуть не приймати?

У АТ "Облтеплокомуненерго" попередили, що частині споживачів можуть перестати зараховувати показання лічильників. Усе через те, що прилади обліку вчасно не пройшли обов’язкову повірку.

Фахівці нагадують, що лічильники гарячої води та теплової енергії потрібно перевіряти раз на чотири роки, адже такавимога закону. Якщо цього не зробити, показання просто не братимуть до уваги, а споживання рахуватимуть за нормативами як для квартир без лічильників.

Зверніть увагу! У результаті таких "середніх" нарахувань, суми в платіжках можуть неприємно здивувати. Адже це призводить автоматично до переплат.

Хто повинен проводити повірку лічильника?

Проведення повірки лічильників – це завжди відповідальність самого споживача, нагадують у Кабміні. Тобто людина повинна самостійно обирати компанію, яка має право виконувати такі роботи, а також оплачує послугу.

Важливо! Після цього важливо отримати підтвердні документи: акт повірки з даними лічильника та свідоцтво про його відповідність, де вказано дату наступної перевірки.

Відповідно, аби лічильник знову враховували в нарахуваннях, ці документи потрібно передати постачальнику послуги, зокрема регіональному підприємству теплопостачання. Інакше рахунки й надалі формуватимуться "по нормі", а не за фактичним споживанням.

