Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире 24 Канала, комментируя расширение номинального ряда национальной валюты, подчеркнул, что ситуация в экономике Украины не является критической. Более того, с начала полномасштабной войны наблюдается относительная стабильность национальной валюты.

Гривна держится на высоком уровне

С ценовой стабильностью, по словам ректора Международного института бизнеса, дела обстоят хуже. Он констатировал, что происходят инфляционные процессы (колеблются около 10%), но гривна благодаря помощи западных союзников Украины держится на довольно высоком уровне.

Поэтому я хотел бы объяснить тем, кто беспокоится: дело не в структуре банкнот, а в монетарной, финансовой и экономической политике государства. Бумажные деньги – это не эмиссия. Сколько бы их ни напечатали, эмиссии не будет, она образуется через безналичные каналы движения денег,

– пояснил Савченко.

Он подчеркнул, что основа – это денежно-кредитная, финансовая и экономическая политика. А что касается структуры банкнот, то даже если бы сейчас Украина выпустила банкноту номиналом 5 тысяч гривен, это не повлияло бы на инфляцию и инфляционные ожидания.

Купюры большего номинала появляются потому, что все-таки существует инфляция и девальвация. Сейчас они находятся под контролем, и пока есть поддержка наших западных партнеров, курсовая стабильность гривны остается сильной,

– отметил Савченко.

По его словам, волноваться придется после окончания войны, ведь тогда финансовая помощь начнет постепенно сокращаться, и на авансцену вместо курсовой и монетарной политики выйдет именно экономическая политика правительства, курсовая валютная политика Национального банка Украины.

А до этого я уверен и даже могу людям более или менее гарантировать, что все находится под четким контролем Минфина, Нацбанка, Международного валютного фонда. А за МВФ стоят такие мощные игроки, как Европейский Союз и даже Соединенные Штаты,

– подытожил Савченко.

О ситуации в экономике Украины: смотрите в видео