НБУ визнав "Мегабанк" неплатоспроможним: чому та чи є це загрозою для стабільності сектору
Джерело:НБУ
У банківському секторі України сталися певні зміни. Нацбанк відніс АТ "Мегабанк"до категорії неплатоспроможних. Чому в НБУ ухвалили таке рішення – читайте далі.
Правління НБУ визнало АТ "Мегабанк" неплатоспроможним у зв'язку з невідповідністю діяльності банку з нормами українського законодавства. Зокрема, й нормативно-правових актів Нацбанку.
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Нацбанк визнав "Мегабанк" неплатоспроможним
Про це повідомили у п'ятницю, 3 червня. У Нацбанку наголошують, воєнний стан в Україні не є причиною проблеми "Мегабанку", оскільки ця історія почалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії.
Керівництво центробанку 3 лютого 2022 року керувалися статтею 75 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у рамках ухвалення рішення про визнання АТ "Мегабанку" як проблемного. Серед основних причин наступні:
- істотне порушення нормативно-правових актів Нацбанку у контексті оцінки кредитного ризику;
- кредитування пов’язаних осіб на системній основі,
- суттєвий обсяг непрофільних активів на балансі банку,
- невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту, який проводили у 2021 році.
Що відомо про "Мегабанк"Банк був заснований у 1990 році під назвою "Добродій". Фінустанова була перейменована у 1995 році на "Акціонерний комерційний банк "Мегабанк". За даними офіційного сайту банку, кількість його клієнтів нараховує понад 730 тисяч осіб з 154 відділеннями в країні.
У Нацбанку підкреслили, що ухвалення рішення щодо "Мегабанку" не вплине на стабільність у банківському секторі України, який на сьогодні відповідає двом важливим принципам:
- стійкості;
- платоспроможності.
Крім того, додають, що усі вкладники "Мегабанку" зможуть отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) компенсацію у повному обсязі їхніх вкладів. Зокрема, це включає відсотки, які були нараховані за цими рахунками станом на кінець дня, який передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Винятком є випадки, які перераховані у частині четвертій статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Загалом ймовірну суму виплат, яа гарантована для клієнтів цього банку, станом на 21 травня 2022 року оцінюють у 4418,6 мільйона гривень.
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