Правління НБУ визнало АТ "Мегабанк" неплатоспроможним у зв'язку з невідповідністю діяльності банку з нормами українського законодавства. Зокрема, й нормативно-правових актів Нацбанку.

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Нацбанк визнав "Мегабанк" неплатоспроможним

Про це повідомили у п'ятницю, 3 червня. У Нацбанку наголошують, воєнний стан в Україні не є причиною проблеми "Мегабанку", оскільки ця історія почалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Керівництво центробанку 3 лютого 2022 року керувалися статтею 75 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у рамках ухвалення рішення про визнання АТ "Мегабанку" як проблемного. Серед основних причин наступні:

істотне порушення нормативно-правових актів Нацбанку у контексті оцінки кредитного ризику;

кредитування пов’язаних осіб на системній основі,

суттєвий обсяг непрофільних активів на балансі банку,

невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту, який проводили у 2021 році.

У Нацбанку підкреслили, що ухвалення рішення щодо "Мегабанку" не вплине на стабільність у банківському секторі України, який на сьогодні відповідає двом важливим принципам:

стійкості;

платоспроможності.

Крім того, додають, що усі вкладники "Мегабанку" зможуть отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) компенсацію у повному обсязі їхніх вкладів. Зокрема, це включає відсотки, які були нараховані за цими рахунками станом на кінець дня, який передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Винятком є випадки, які перераховані у частині четвертій статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Загалом ймовірну суму виплат, яа гарантована для клієнтів цього банку, станом на 21 травня 2022 року оцінюють у 4418,6 мільйона гривень.

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