НБУ признал "Мегабанк" неплатежеспособным: почему та является ли это угрозой для стабильности сектора
Источник:НБУ
В банковском секторе Украины произошли некоторые изменения. Нацбанк отнес АО "Мегабанк" в категорию неплатежеспособных. Почему в НБУ приняли такое решение – читайте дальше.
Правление НБУ признало АО Мегабанк неплатежеспособным в связи с несоответствием деятельности банка с нормами украинского законодательства. В том числе и нормативно-правовых актов Нацбанка.
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Нацбанк признал "Мегабанк" неплатежеспособным
Об этом сообщили в пятницу, 3 июня. В Нацбанке отмечают, что военное положение в Украине не является причиной проблемы "Мегабанка", поскольку эта история началась задолго до полномасштабного вторжения России.
Руководство центробанка 3 февраля 2022 года руководствовались статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в рамках принятия решения о признании АО "Мегабанка" как проблемного. Среди основных причин следующие:
- существенное нарушение нормативно-правовых актов Нацбанка в контексте оценки кредитного риска;
- кредитование связанных лиц на системной основе,
- существенный объем непрофильных активов на балансе банка,
- невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста, проводимого в 2021 году.
В Нацбанке подчеркнули, что принятие решения по "Мегабанку" не повлияет на стабильность в банковском секторе Украины, который сегодня отвечает двум важным принципам :
- стойкости;
- платежеспособности
Кроме того, добавляют, что все вкладчики Мегабанка смогут получить от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) компенсацию в полном объеме их вкладов. В частности, это включает проценты, начисленные по этим счетам по состоянию на конец дня, который предшествует дню начала процедуры выведения банка из рынка.
Исключение составляют случаи, перечисленные в части четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". В целом вероятную сумму выплат, гарантированную для клиентов этого банка, по состоянию на 21 мая 2022 года оценивают в 4418,6 миллиона гривен.