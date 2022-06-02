В українському центробанку заявили, що ціль такого кроку разом з іншими інструментами – захист доходів та заощаджень українців у національній валюті. Нацбанк також має на меті збільшити привабливість гривневих активів та знизити тиск на валютному ринку.

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Нацбанк збільшив облікову ставку

У результаті сприяти посилення здатності українського центробанку забезпечувати стабільну ситуацію з курсом валют й стримувати інфляцію в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Нацбанку додали, що від початку війни Росії в Україні вони вирішили утриматися від кроків щодо облікової ставки, адже це було обґрунтовано на фоні суттєвого психологічного шоку. В НБУ наголосили, що тоді підняття облікової ставки не надто допомогло б стабілізувати очікування та стимулом для утримання гривневих активів.

Проте ситуація в Україні змінюється, а економіка починає крок за кроком адаптуватися до нових умов. Екологічна логіка заміщає психологічний шок у підприємців та населення. Така зміна вимагає й нових підходів до монетарної політики.

Що таке облікова ставка Це один із інструментів монетарної політики, за допомогою якого Національний банк України встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

Тож без забезпечення належної винагороди за зберігання активів у національній валюті – гривня – підвищує небезпеку конвертації коштів у долари (або інші іноземні валюти), що може стати причиною появи проблем для фінансової системи. Йдеться про втрату ресурсу. Водночас у Нацбанку поголосили, що очікування українців та представників бізнесу щодо девальвації наразі нестійкі та чутливі до новин з фронту, наприклад ситуативних факторів.

Додають, що у травні 2022 року зросла різниця між офіційними та готівковими курсами, що призвело до збільшення негативних ефектів для національної економіки через різні курси валют, обумовленої обмеженнями для операції з валютою та транскордонних переказів.

Чого чекати далі

Україна все ще має достатній рівень міжнародних резервів завдяки допомозі від міжнародних партнерів. Проте все одно зростають ризики для макрофінансової стабільності. Йдеться про середньострокову перспективу.

Відповідно до фактора відсутності істотного підвищення дохідностей активів у гривні призведе до подальшого швидкого виснаження міжнародних резервів та накопичення дисбалансів в економіці.

Важливо! Ще одним важливим аспектом, який в НБУ брали до уваги під час ухвалення рішення про підняття облікової ставки, – прискорення інфляції в Україні. Навіть з врахуванням поступового відновлення економіки, цей тренд буде частиною життя українців у найближчі місяці.