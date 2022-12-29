НБУ виведе з обігу відразу 4 банкноти: чи потрібно щось робити українцям
Джерело:НБУ
Уже з 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Про головні завдання, процес та терміни – читайте далі.
НБУ буду вилучати з обігу паперові банкноти зразка 2003 – 2007 років. Ці гроші планують замінити. Ключові цілі регулятора – підвищення якості готівки, яка знаходиться в обігу, а також покращення готівкових розрахунків.
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В Україні виведуть з обігу 4 банкноти
Замість банкнот у 5 та 10 гривень в обіг надійдуть монети з аналогічними номіналами зразка 2018 року. Тоді як банкноти номіналами 20 та 100 гривень замінять на їхні варіації нового покоління з оновленим дизайном та посиленою системою захисту.
У Нацбанку додали, що під час розрахунків часто виникає плутанина через велику кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу. Крім того, за таких умов, цей процес банально потребує більше часу.
Як буде проходити процес заміни банкнот
З 1 січня 2023 року Нацбанк разом з іншими українськими банками буде поступово вилучати з обігу вище вказані банкноти. Зокрема, цей процес буде включати такі кроки:
- Банки в Україні припинять видавати у касах банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління для усіх видів готівкових операцій;
- Регулятор припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Після цього банкноти передадуть до НБУ для подальшої утилізації. Відповідно вони більше не повернуться в обіг.
Нагадаємо, що у Нацбанку створили перелік відділень банків по Україні, які будуть працювати на випадок тривалої відсутності світла. Більше про всі деталі – розповідаємо тут.