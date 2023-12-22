Що символізують монети

Серія монет присвячена одному з національних музичних символів України — всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича. Уперше в українській нумізматиці для монети було обрано форму дзвоника.

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Чим особливий "Щедрик" У 1922 році Українська республіканська капела під проводом диригента Олександра Кошиця виконала "Щедрик" у найпрестижнішому залі Нью-Йорка — Карнеґі-холі. Згодом з’явилася його англомовна версія — колядка "Carol of the Bells" в обробці американського композитора українського походження Пітера Вільговського, що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

В НБУ зазначають, що така форма підкреслює синергію та єднання української та американської культур.

Ми пишаємося національною спадщиною, що голосно представляє світові українську культуру та ідентичність. Ми пишаємося стратегічним партнерством зі США, які з першого дня війни допомагають нашій країні боротися з навалою тиранії та рашизму. Впевнений, що відносини між Україною та США лише міцнішатимуть. А монети-дзвоники, що поєднали в собі національні кольори України та США, стануть символом продовження нашої багаторічної співпраці,

— зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Як виглядають монети

Кожна з трьох монет у наборі має форму дзвоника, їх — номінал 10 гривень. Монети виготовлені зі срібла 999 проби, з масою 31,1 грам (кожна). На аверсі центральної монети зображено вертеп з Різдвяною зіркою, що відзначає глибокі історичні українські традиції. На аверсі двох інших монет є збірні композиції янголів, які символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист і світло Різдва, а також тексти з пісні "Щедрик".

На реверсі центральної монети відображено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під керівництвом диригента Олександра Кошиця в 1922 році у Карнеґі-холі. Над хором виділяється силует ластівки, яка є головним персонажем пісні.

На реверсі двох інших монет зображені стилізовані кольорові прапори України та США, композиція з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка, а також золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує мелодію колядки.

Цікаво! Монети мають кольоровий друк, локальну позолоту, що містить не менше 0,003 грама золота і камінчики з оксиду цирконію. Дизайн монет створили художники мистецької групи "АртТріум" Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Монети можна буде придбати через інтернет-магазин НБУ та в низки банків-дистриб'юторів. у 2024 році. Початок продажів буде оголошено додатково. Тираж набору обмежений до 5 000 штук.