Історія української гривні

Україна чекала на створення власної валюти ще п'ять років після проголошення у 1991 році. Днем народження національної валюти стало 2 вересня 1996 року. Гривню створили у рамках грошової реформи того ж року, але роботу над цим проєктом розпочали ще у 1992 році.

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З 16 вересня 1996 року гривня – це єдиний національна валюта та законний платіжний засіб в Україні. Перші 15 днів гривні допомагали купонокарбованці, які були в обігу після проголошення незалежності. Варто додати, що назва української валюти бере початок ще за часів Київської Русі.

Слово "гривня" походить від золотої чи срібної прикраси-обруча, який тоді носили на "загривку", повідомляє НБУ. Крім того, у VIII – IX століттях під час торгівлі й сплати данини гривню використовували як міру ваги та лічби. У різні історичні періоди, слово "гривня" неодноразово змінювало своє значення.

Цікаві деталі! Перші банкноти за дизайном художників Василя Лопати та Бориса Максимова друкували не в Україні, а в Канаді та Великій Британії. З 1994 року в Україні відкрили Банкнотну фабрику, у квітні 1998 року заснували Монетний двір.

В 1996 році НБУ запровадив банкноти з номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. За останні 33 роки незалежності додали купюри з номіналами 200, 500 та 1000 гривень.

Як змінювалася гривня за останні 33 роки

1 гривня

Існує 4 покоління банкноти номіналом в 1 гривню. На лицевій стороні цієї купюри зображений князь Володимир Великий, а на реверсі – руїни Херсонеса. Проте на банкноті, яка наразі в обігу, на реверсі зображене місто Володимир (Київ). За роки незалежності 1 гривня також неодноразово змінювала колір, пише AIN.

2 гривні

На купюрі номіналом 2 гривні зображений князь Ярослав Мудрий та Київський Софійський собор, який був побудований за часи його правління. Існує три покоління цієї банкноти.

5 гривень

5 гривень – це перша банкнота, на якій зображений правитель, що пов'язаний з козацькою добою. Ним став Богдан Хмельницький. На реверсі темно-синьої купюри нанесений малюнок родинної усипальниці Богдана Хмельницького — Іллінської церкви у селі Суботів Черкаської області. Ця банкнота також має три покоління випусків.

10 гривень

Перша банкнота номіналом 10 гривень була фіолетовою. Купюра, яка зараз в обігу, має червоно-малиновий колір. На аверсі банкноти зображений гетьман Іван Мазепа, а на реверсі – Києво-Печерська лавра. Існує три покоління купюри у 10 гривень.

20 гривень

Перші 20-гривневі банкноти надрукували у Канаді. Вони були сіро-коричневого кольору на відміну від світло-зеленого, який притаманний купюрам в обігу. На аверсі купюри нанесений портрет письменника Івана Франка. На зворотній стороні купюри зображений Львівський оперний театр.

Цікаво! У проєкті були банкноти номіналом 2 та 25 гривень, але з часом від цієї ідеї відмовилися. Ці купюри ніколи не вводили в обіг.

50 гривень

50 гривень першого покоління так і ніколи не були в обігу. На банкноті зображений історик, історик, громадський діяч і голова Центральної Ради Української Народної Республіки Михайло Грушевський. На купюрах старого зразка на реверсі був зображений будинок Верховної Ради України, але на сучасних купюрах його замінили на будинок Центральної Ради у Києві.

100 гривень

Купюри номіналом 100 гривень першого покоління так і не увійшли в обіг та не стали законним платіжним засобом. На аверсі банкноти зображений письменник Тарас Шевченко, тоді як на реверсі можна побачити дзвіниця Софійського собору у Києві. Ця купюра пережила чи не найбільше змін у дизайні. 100 гривень кожного покоління, зокрема, мають різні портрети Шевченка. На сьогодні в обігу два варіанти банкноти з різними реверсами: на одній зображена річка Дніпро та сліпий бандурист із хлопчиком-поводирем, а на іншій – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

200 гривень

200 гривень відрізняються одним цікавим фактом: їх почали випускати банкнотами другого покоління. Ці купюри ввели в обігу у 1997 році. Це єдина купюра гривні із портером жінки. На банкноті зображена видатна українська письменниця Леся Українка. На реверсі цієї купюри можна побачити замок Любарта, волинського та галицького князя, в Луцьку.

500 гривень

У 2006 році в Україні ввели в обіг банкноту номіналом 500 гривень. Цікаво, що перші купюри були випущені за 10 років після того, як створили оригінальний дизайн. На аверсі банкноти нанесений портрет філософа Григорія Сковороди, а на реверсі – Києво-Могилянська академія.

1000 гривень

1000 гривень – це найновіша банкнота, яка є в обігу. Її почали випускати та друкувати лише у 2019 році. На аверсі банкноти зображений український науковець і філософ Володимир Вернадський, а на зворотному боці – Академія наук України. Ця купюра з найбільшим номіналом в Україні. Дизайн купюри в 1000 гривень ще жодного разу не змінювали.

Банкнота номіналом 1000 гривень / Фото AIN