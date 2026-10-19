Який вигляд мають 2 гривні
Пам'ятну монету, що продовжує серію "Видатні особистості України", виготовили з нейзильберу тиражем до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні. Придбати її можна буде в інтернет-магазині продукції Нацбанку, а також у банках-дистриб'юторах.
- На реверсі зобразили портрет Богдана Гаврилишина, а також розмістили його відомий вислів "Буйно мрійте".
- Натомість аверс прикрашає букет із калини, кленового листка та едельвейса, які символізують Україну, Канаду та Швейцарію, адже саме ці три країни відіграли важливу роль у житті та становленні економіста. Окрім того, композиція підкреслює внесок вітчизняних діячів у розвиток світової науки й культури.
Пам'ятна монета "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" / НБУ
Що відомо про Богдана Гаврилишина
Чоловік народився на Тернопільщині, однак через вимушену еміграцію значну частину життя провів за кордоном. Він жив і працював у Канаді та Швейцарії, а також став одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом перетворився на Всесвітній економічний форум.
Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ,
– йдеться в повідомленні регулятора.
Цікаво, що після здобуття Україною незалежності економіст долучився до розбудови держави. Зокрема, консультував керівництво з питань управління та реформ, сприяв розвитку сучасної управлінської освіти й громадянського суспільства тощо.
Нагадаємо, у вересні Нацбанк також представив пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", присвячену легендарній пісні та її автору Володимиру Івасюку. Для виготовлення 10 гривень використали срібло 925-ї проби, а тираж обмежили 10 тисячами штук. Дизайн поєднує портрет композитора, нотний стан, піаніно, карпатські краєвиди та силует дівчини із квіткою.