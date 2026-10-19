Який вигляд мають 2 гривні

Пам'ятну монету, що продовжує серію "Видатні особистості України", виготовили з нейзильберу тиражем до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні. Придбати її можна буде в інтернет-магазині продукції Нацбанку, а також у банках-дистриб'юторах.

На реверсі зобразили портрет Богдана Гаврилишина, а також розмістили його відомий вислів "Буйно мрійте".

Натомість аверс прикрашає букет із калини, кленового листка та едельвейса, які символізують Україну, Канаду та Швейцарію, адже саме ці три країни відіграли важливу роль у житті та становленні економіста. Окрім того, композиція підкреслює внесок вітчизняних діячів у розвиток світової науки й культури.



Пам'ятна монета "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" / НБУ

Що відомо про Богдана Гаврилишина

Чоловік народився на Тернопільщині, однак через вимушену еміграцію значну частину життя провів за кордоном. Він жив і працював у Канаді та Швейцарії, а також став одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом перетворився на Всесвітній економічний форум.

Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ,

– йдеться в повідомленні регулятора.

Цікаво, що після здобуття Україною незалежності економіст долучився до розбудови держави. Зокрема, консультував керівництво з питань управління та реформ, сприяв розвитку сучасної управлінської освіти й громадянського суспільства тощо.

Нагадаємо, у вересні Нацбанк також представив пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", присвячену легендарній пісні та її автору Володимиру Івасюку. Для виготовлення 10 гривень використали срібло 925-ї проби, а тираж обмежили 10 тисячами штук. Дизайн поєднує портрет композитора, нотний стан, піаніно, карпатські краєвиди та силует дівчини із квіткою.