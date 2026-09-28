Що відомо про новинку

Уже незабаром охочі зможуть придбати спеціальний набір із двох пам'ятних монет із нейзильберу номіналом по 5 гривень кожна. Деталі повідомили в НБУ, уточнивши дату початку реалізації.

На аверсах монет розміщено стилізовані контури Азовського та Чорного морів із прилеглою територією України. Їх виконано у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

А от реверси прикрасили барвистими зображеннями мешканців підводного світу в їхньому природному середовищі існування:

сірий та болотяний морські кроти серед заростей зостери;

а також три гребінці жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів у характерних для них піщаних заглибленнях.



Який вигляд мають пам'ятні 5 гривень / Фото НБУ

Тираж набору складе до 50 тисяч штук, кожен із яких випустять у сувенірному пакованні. Зауважте, що продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора розпочнеться 29 вересня. Окрім того, купити монети можна буде в банках-дистриб'юторах, які повідомлять про старт реалізації на своїх сайтах.

Нагадаємо, восени в Україні триває благодійна акція, у межах якої громадяни можуть передати дрібні монети, зокрема й ті, що регулятор поступово виводить з обігу, на допомогу постраждалим від війни тваринам. Зібрані кошти спрямують на забезпечення притулків кормом, лікування та реабілітацію чотирилапих, а також облаштування безпечних місць для їхнього перебування.