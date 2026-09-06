Яку монету визнали найкращою

Перемогу в номінації "Монета, що найбільше надихає" здобула пам'ятна монета "Тримаймо стрій!", уведена в обіг 24 лютого 2025 року. За задумом Нацбанку, вона уособлює незламність військових, які боронять Батьківщину на всіх ділянках протистояння, а також єднання українців на шляху до справедливої перемоги.

Цікаво, що номінал виготовленої з нейзильберу монети становить 5 гривень. Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

На аверсі українські захисники поєднали руки в колективному рукостисканні. Схематичні лінії оборони та напрямки бойових дій на тлі утворюють обриси тризуба.

українські захисники поєднали руки в колективному рукостисканні. Схематичні лінії оборони та напрямки бойових дій на тлі утворюють обриси тризуба. На реверсі військові йдуть у наступ. Над ними розмістили стилізовані зображення техніки, а позаду – цивільних різних професій, що уособлюють надійний тил.



Пам'ятна монета "Тримаймо стрій!" / Фото НБУ

До слова, міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News. Цьогоріч у сотню найкращих відібрали ще одну українську монету. Срібні 10 гривень "Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко" потрапили в номінацію "Найхудожніша монета", однак не перемогли там.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Визнання українських пам'ятних монет – це визнання сили наших символів і сенсів. Щиро дякую художнику Андрію Сагачу, який зумів утілити цю історію в художньому образі… Пишаюся, що українська нумізматика вкотре підтверджує свій високий рівень і гідно представляє нашу державу на міжнародній арені.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явилася нова срібна монета номіналом 20 гривень до 35-річчя Незалежності. Вона має форму щита зі слідами пошкоджень у руках військового.