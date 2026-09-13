Що відомо про збір монет PowerCoins

Акція PowerCoins триватиме всю осінь – до 30 листопада включно, пише регулятор. У цей період українці можуть приносити до найближчих відділень банків-партнерів монети номіналом 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень.

Усі зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам, які постраждали внаслідок війни. Зокрема, йдеться про фінансування:

корму, яким забезпечать притулки та тимчасові пункти перетримки, які приймають урятованих із зони бойових дій;

операцій та ліків, реабілітації, а також базової вакцинації;

облаштування притулків, тобто матеріалів для створення та розширення безпечних місць для евакуйованих тварин.

Організатори наголошують і на освітньому складнику, адже ініціатива покликана розвивати фінансову культуру серед дітей.

Юлія Євтушенко Директорка Департаменту комунікацій Національного банку України Ми прагнемо, щоб молодь розуміла та розділяла цю цінність, адже взаємодопомога під час боротьби за свободу стала нашою головною силою. Кожен донат чи добрий вчинок – це шанс на порятунок і безпечне життя для тих, хто постраждав від війни, але не може сам попросити про допомогу.

Ба більше, долучитися до акції можуть цілі колективи: збирати монети пропонують у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, а також усім небайдужим громадянам.

Нагадаємо, що монети номіналом 10 копійок уже майже протягом року поступово виводять з обігу. НБУ припинив підкріплювати ними каси банків, однак громадяни досі можуть розраховуватися таким "дріб'язком" під час покупок та оплати послуг.