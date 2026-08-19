Що повідомили у "Сенс банку"
Наразі банк співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку, про що йдеться у заяві банку.
Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно,
– наголосили у повідомленні.
Проте закон обмежує розголошення відомостей досудового розслідування. Через це станом на сьогодні банк утримується від будь-яких коментарів з подробицями щодо слідчих дій. Актуальну інформацію та подальші кроки "Сенс банк" оприлюднить на своїх офіційних ресурсах – як тільки це стане можливим.
Водночас всі сервіси та послуги банку продовжують працювати у звичному режимі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
У заяві підкреслюється, що для банку пріоритетом залишається операційна стабільність та якісне обслуговування.
Нагадаємо, що ВРУ у середу, 19 серпня, ухвалила рішення викликати очільника НБУ Андрія Пишного для звіту щодо ситуації довкола "Сенс банку". За виклик Пишного проголосували 155 народних депутатів.
А вранці стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк". Зокрема, це стосувалося й Миколи Гладишенка – у відстороненого голови наглядової ради.