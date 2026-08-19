Що відомо про Миколу Гладишенко та ситуацію з "Сенс банком"

У банку не прокоментували чинну інформацію, про що пишуть в ЕП.

Нагадаємо, що ще 6 травня голова Наглядової ради АТ "Сенс Банк" Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ "Сенс Банк". Як йдеться в офіційній заяві банку, заява була подана за власною ініціативою на період, який необхідний для зʼясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк.

В розшифровках "плівок Міндіча", які опублікувала "УП", фігуранти розслідування НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" ще до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив НБУ.

Інформацію про обшук підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. Він написав, що АТ "Сенс Банк" фігурує як канал переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією цих операцій та можливим обходом фінансового моніторингу. До ймовірно залучених посадовців, відносять й Миколу Гладишенко.

У клопотанні йдеться не лише про організацію переказів, а й про можливий обхід контрольних процедур Сенс Банку по фінмону. Йдеться також про можливе невиявлення автоматизованими системами банку операцій, які підлягали фінмону,

– надав пояснення Железняк.