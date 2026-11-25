НБУ видав банківську ліцензію для АТ "Юте Банк" / Фото 24 Каналу
В Україні завершився майже річний процес створення нового банку на базі неплатоспроможної фінустанови. Його власником стала естонська фінтех-група Iute Group AS, яка вклала кошти в розвиток придбаного бізнесу.
Що відомо про новий банк
НБУ завершив процес авторизації та видав банківську ліцензію акціонерному товариству "Юте Банк". Це перше подібне рішення за весь час повномасштабної війни, що дозволяє новому гравцю повноцінно вийти на фінансовий ринок країни.
Хоча про це повідомили лише зараз, правління регулятора надало відповідний дозвіл ще 6 листопада, тоді як відомості до Державного реєстру внесли 18 числа.
Як з'явився "Юте Банк"? Історія фінустанови розпочалася у грудні 2025 року, коли Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив її як перехідний банк у межах процедури виведення неплатоспроможного "РВС Банку" з ринку. Уже в січні 2026 року його єдиним власником стала естонська фінтех-група Iute Group AS, яка за два дні до цього отримала погодження НБУ на придбання 100% акцій.
Оскільки інвестор забезпечив необхідний рівень капіталу, "Юте Банк" втратив статус перехідного в березні. Згодом регулятор погодив склад наглядової ради та правління, а також кандидатури керівників, відповідальних за управління ризиками, дотримання законодавчих вимог, внутрішній аудит і фінмоніторинг.
До слова, фінальним кроком стало погодження нової редакції статуту.
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- Нагадаємо, у державному "Сенс Банку" відбулися чергові кадрові зміни після оновлення складу наглядової ради – тепер її очолив австрійський експерт Герхард Бьош, що має значний досвід трансформації фінустанов та їхньої підготовки до приватизації. "Сильна команда, зростання капіталу та довіра до банку – три пріоритети, на яких я планую зосередитися", – наголосив він.
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