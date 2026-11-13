Наглядову раду державного "Сенс Банку" очолив австрієць, – ЗМІ

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Що відомо про кадрові зміни

Новим головою наглядової ради "Сенс Банку" став Герхард Бьош, який замінив на посаді Миколу Гладишенка. Про це в п'ятницю, 13 листопада, повідомила "Економічна правда" з посиланням на свого співрозмовника в Офісі Президента.

До слова, австрійський банкір за рішенням уряду став незалежним членом наглядової ради державної фінустанови наприкінці серпня – після скандалу, пов'язаного з розслідуванням НАБУ та САП під кодовою назвою "Форест Гамп". Йшлося про ймовірну легалізацію 150 мільйонів гривень для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Цікаво! Бьош має понад 40 років досвіду в банківській сфері, зокрема на українському та європейському ринках. Понад 15 років він працював у "Райффайзен Банку", де з 2010 року обіймав посаду першого заступника голови правління, а у 2021 – 2024 роках очолював державний "Приватбанк".

Раніше в "Сенс Банку" наголошували, що експерт також має значний досвід трансформації фінансових установ та їхньої підготовки до приватизації, і ці навички є особливо важливими з огляду на майбутній продаж державного банку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький уже доручив Мінфіну активізувати продаж "Сенс Банку", забезпечивши прозорість і конкурентність процедури. Отримані кошти спрямують на потреби Сил оборони. Окрім того, за словами чиновника, відомство спільно з Нацбанком також має розв'язати накопичені проблеми фінустанови та налагодити належне корпоративне управління.