Чи виникне дефіцит валюти в Україні через захоплення грошей Ощадбанку

НБУ здійснив підкріплення кас українських банків. Для цього, в банківських установах протягом 9 та 10 березня було проведено операції з обміну безготівкової валюти на готівкову.

Як НБУ підтримує українські банки?

Основною метою цих операцій є намагання регулятора, за потреби, підтримати готівкову валютну ліквідність банків, повідомляє НБУ.

Рішення про їх (операцій – 24 Канал) проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини,

– вказує регулятор.

НБУ навів результати, щодо підкріплення кас банків:

9 березня 2026 року

Оголошеним в цьому випадку є обсяг операцій – 100 мільйонів доларів та 80 мільйонів євро. Участь в обміні взяли 5 банків.

Цікаво, що заявки, при цьому, були такі:

4 заявки – на 53,1 мільйона доларів;

та ще 4 заявки – на 42 мільйони євро.

Важливо! Ці заявки були задовільнені в повному обсязі.

10 березня 2026 року

10 числа оголошений обсяг операцій складав:

100 мільйонів доларів;

35 мільйонів євро.

На цей раз заявку подавав один банк:

він мав потребу у 20 мільйонах доларів;

та 10 мільйонах євро, цю заявку було задоволено в повному обсязі.

Нагадаємо, наразі Угорщина "утримує" у себе значну кількість валюти та золота, яку перевозили українські інкасатори. Як відомо, в машинах, що вилучили угорські силовики, знаходилось:

40 мільйонів доларів;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота, повідомляє Ощадбанк.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффайзен Банк, Австрія,

– вказав банк.

Як ситуація виникла в українських банках зараз?

Помірний попит на вказані операції показує те, що зараз банки мають достатній запас готівкової валюти. Відповідно, вони не потребують значного підкріплення.

Водночас НБУ повідомив про готовність і далі підтримувати українські банки. Йдеться про забезпечення установ готівковою валютою. Обсяги та частота таких операцій визначатимуться окремо.

Важливо! Операції з обміну, які проводить НБУ, не вплинуть на міжнародні резерви України.