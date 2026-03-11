Возникнет ли дефицит валюты в Украине из-за захвата денег Ощадбанка

НБУ осуществил подкрепление касс украинских банков. Для этого, в банковских учреждениях в течение 9 и 10 марта были проведены операции по обмену безналичной валюты на наличную.

Как НБУ поддерживает украинские банки?

Основной целью этих операций является попытка регулятора, при необходимости, поддержать наличную валютную ликвидность банков, сообщает НБУ.

Решение об их (операций – 24 Канал) проведении было принято превентивно, учитывая возможные ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии,

– указывает регулятор.

НБУ привел результаты, по подкреплению касс банков:

9 марта 2026 года

Объявленным в этом случае является объем операций – 100 миллионов долларов и 80 миллионов евро. Участие в обмене приняли 5 банков.

Интересно, что заявки, при этом, были такие:

4 заявки – на 53,1 миллиона долларов;

и еще 4 заявки – на 42 миллиона евро.

Важно! Эти заявки были удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года

10 числа объявленный объем операций составлял:

100 миллионов долларов;

35 миллионов евро.

На этот раз заявку подавал один банк:

он нуждался в 20 миллионах долларов;

и 10 миллионах евро, эту заявку было удовлетворено в полном объеме.

Напомним, сейчас Венгрия "удерживает" у себя значительное количество валюты и золота, которое перевозили украинские инкассаторы. Как известно, в машинах, что изъяли венгерские силовики, находилось:

40 миллионов долларов;

35 миллионов евро;

9 килограммов золота, сообщает Ощадбанк.

Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк, Австрия,

– указал банк.

Как ситуация возникла в украинских банках сейчас?

Умеренный спрос на указанные операции показывает то, что сейчас банки имеют достаточный запас наличной валюты. Соответственно, они не нуждаются в значительном подкреплении.

В то же время НБУ сообщил о готовности и дальше поддерживать украинские банки. Речь идет об обеспечении учреждений наличной валютой. Объемы и частота таких операций будут определяться отдельно.

Важно! Операции по обмену, которые проводит НБУ, не повлияют на международные резервы Украины.