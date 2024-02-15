НБУ пропонує запровадити нові вимоги для кас, які працюють з готівкою

В НБУ пропонують внести певні зміни до організації роботи касової роботи та захисту приміщень фінансових установ. Регулятор висунув це питання для громадського обговорення.

НБУ пропонує встановити відеоспостереження за роботою кас

Загалом Національний банк України пропонує встановити системи відеоконтролю у приміщеннях фінансових установ, де проводять касові операції. Це стосується банків та юридичних осіб, які мають ліценцію на проведення операцій з готівкою.

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Ці нововведення, як очікують, сприятимуть покращенню якості як внутрішнього контролю зі сторони банків та юридичних осіб, так і контролю з боку Національного банку за проведенням касової роботи. Ще одна перевага – підвищення контролю під час здійснення перевірок кредиторів.

Визначають такі умови для запровадження нової системи:

Заборона на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю;

Визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю;

Врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження).

У Нацбанку додають, що буде визначений певний період, аби банки та юридичні особи мали можливість належно підготуватися виконання вище згаданих вимог. Варто наголосити, що усі зауваження та пропозиції до проєкту регулятор приймає до 19 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що Нацбанк також вивчає можливість щодо нових обмежень для карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Згідно з поясненнями, це пов'язано з проблемою тіньових платежів. Також у НБУ наголосили, що обсяги міжнародної допомоги від партнерів, яка досі відіграє критично важливу роль для економічної стабільності України, з часом будуть зменшуватися.