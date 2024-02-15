НБУ предлагает установить видеонаблюдение за работой касс

В общем Национальный банк Украины предлагает установить системы видеоконтроля в помещениях финансовых учреждений, где проводят кассовые операции. Это касается банков и юридических лиц, которые имеют лицензию на проведение операций с наличными.

Стоит внимания Быть готовым ко всему: как уже сейчас позаботиться о своем финансовом будущем на выгодных условиях

Эти нововведения, как ожидают, будут способствовать улучшению качества как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны Национального банка за проведением кассовой работы. Еще одно преимущество – повышение контроля при осуществлении проверок кредиторов.

Определяют следующие условия для внедрения новой системы:

Запрет на выполнение кассовых операций в случае несоблюдения требований обустройства системами технологического видеоконтроля;

Определить требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля;

Урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения).

В Нацбанке добавляют, что будет определен определенный период, чтобы банки и юридические лица имели возможность должным образом подготовиться выполнения вышеупомянутых требований. Стоит отметить, что все замечания и предложения к проекту регулятор принимает до 19 февраля 2024 года.

Напомним, что Нацбанк также изучает возможность относительно новых ограничений для карточных переводов и введения предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Согласно объяснениям, это связано с проблемой теневых платежей. Также в НБУ отметили, что объемы международной помощи от партнеров, которая до сих пор играет критически важную роль для экономической стабильности Украины, со временем будут уменьшаться.